Consulado atende em novo horário

As férias de verão estão chegando e quem planeja uma viagem aos Estados Unidos deve ficar atento aos novos horários de atendimento do Consulado dos EUA em São Paulo. Para a solicitação de vistos pelos programas especiais (Business Program Plus; Student Program Plus; vistos oficiais e diplomáticos) o horário passou a ser das 13 às 14 horas, diariamente. Outra mudança é que o Minors Plus Program pode ser usado por pais de crianças de até 13 anos sem a necessidade dos serviços de despachantes ou de agências. O horário de atendimento também é das 13 às 14 horas. Informações no www.embaixada-americana.org.br.