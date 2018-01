Consulado dos EUA atrasa entrega do visto Pouco depois de anunciar a boa notícia de que o tempo de espera para o agendamento de emissão do visto americano passaria a ser de, no máximo, dez dias, o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo começou a apresentar atrasos. Agora, no prazo para devolução do passaporte com o visto emitido.