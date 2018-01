Consultoria de férias com rosto e voz Natal e ano-novo no exterior, Nordeste, Caribe com muitos passeios, Costa Amalfitana. Para falar destes e de outros temas turísticos, Ricardo Freire, o viajante que dá dicas na coluna Turista Profissional no Viagem, participou de um bate-papo online na terça-feira com os leitores Mariana Amaral, Cláudio Ferraz e Marco Sanches.