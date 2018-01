Contra o dólar alto: aluguel de apartamento A combinação da desvalorização do real com a alta das diárias de hotéis em capitais da Europa e da América do Norte volta a colocar em evidência uma ótima alternativa: o aluguel de apartamento de temporada. Se você ficar pelo menos cinco dias numa cidade, vale considerar. Saiba, porém, que a dinâmica da viagem muda: você investe a primeira tarde em fazer compras e entender o bairro. No final acaba vivendo uma experiência mais rica: meio turista, meio morador.