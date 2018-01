Coordenadas e outras pistas a seu alcance

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem exagero, dá para brincar de geocaching em qualquer lugar do planeta. E quem comanda o jogo é o site geocaching.compioneiro na atividade. Inspiradas nele - e com a ajuda dele -, algumas empresas de promoção turística de regiões e países mundo afora criaram roteiros próprios, com seus devidos tesouros claro. Confira algumas rotas e vá à caça.

Normandia, França

No site, 30 coordenadas de caches escondidos por toda região La Manche podem ser descarregadas gratuitamente em um GPS. Só para começar a brincadeira, há um tesouro escondido na Maison dês Marais, Marchesieux (N 49°10.235' W 001°18.387'). Quem estiver na região e quiser alugar o aparelho deve ir aos escritórios de turismo de Bréhal, de Ducey, de Saint-James e de la Hague.

Aquitânia, França

O circuito pelos campos da região esconde um cache. Pelo caminho, a Torre Moncade, casarões seculares e mirantes naturais com vista incrível para os Pirineus e para a antiga cidade de Orthez. Comece a busca na página.

Parque Nacional Yorkshire, Dales, Reino Unido

Saia em busca dos seis tesouros perdidos nessa trilha geológica e descubra como essa paisagem única foi moldada pela natureza. O Malham Tarn, maior lago natural de Yorkshire, e as imponentes falésias de Malham Cove escondem mistérios - e presentes! Mais informações no portal. Para encontrar outros caches no Reino Unido, acesse o site e o endereço eletrônico.

Grandes Lagos, EUA e Canadá

Cerca de 75 objetos estão espalhados pela trilha conhecida como The Great Lakes Seaway Trail. Para o turista explorar as belezas da região com máxima atenção. Entre os possíveis tesouros estão moedas customizadas. Ponto de partida: clique.

Mammoth Lakes, Califórnia, Estados Unidos

Em um raio de 16 quilômetros do Mammoth Lakes há nada menos que 55 tesouros. Eles estão escondidos em pontos turísticos e de interesse histórico, principalmente ao longo de trilhas que podem ser feitas a pé ou de bicicleta.

Alguns até se localizam nas altitudes da Mammoth Mountain, o que exige mais preparo físico para a caça. Confira.

