O segredo para fazer uma mala econômica e, ao mesmo tempo, que não deixa o viajante na mão é escolher itens do guarda-roupa que possibilitem várias combinações entre si. Em média, cada parte de baixo (calça, bermuda, saia) deve combinar com pelo menos três partes de cima (camiseta, camisa, blusa). E essas três partes de cima devem combinar com as outras partes de baixo que você decidir levar.