Copa em versão um pouco mais em conta As operadoras brasileiras acabam de lançar três formatos de pacotes para a Copa - um deles mais em conta que as opções disponíveis até agora. Mesmo assim, o valor continua salgado. Por US$ 5.695 (R$ 9.930) você pode ficar três noites na África do Sul e assistir ao jogo Brasil x Portugal, em 25 de junho (o ingresso é pago à parte e custa desde US$ 80 ou R$ 140). Até então, o pacote mais amigável saía por US$ 9.880 (R$ 17.225), por nove noites.