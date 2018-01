Copenhague

Dormir: O branco dá o tom da decoração no Hotel Guldsmeden Axel (Helgolandsgade 7-11; http://www.hotelguldsmeden.dk/). Sex shops e boates coexistem pacificamente na vizinhança, que inclui ainda o Tivoli Gardens. Diária: 855 coroas dinamarquesas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comer: Prove o típico smorrebrod (pão preto com variados recheios) no Ida Davidson (Store Kongensgade 70; http://www.idadavidsen.dk/), por 56 coroas. Para acompanhar, Lille Fadol (cerveja), a 29 coroas. No jantar, vá ao Les Trois Cochons (Vaernedamsvej 10). A refeição com pratos franco-dinamarqueses custa desde 275 coroas. Total: 360 coroas.

Comprar: O bairro de Norrebro tem lojas de antiguidades e de novos designers. Na Bungalow (Ravnsborggade 17; http://www.bungalow.dk/), há tapetes, roupas de cama e travesseiros, mas você vai querer levar os cadernos com capas coloridas e desenhos indianos a 79 coroas.

Curtir: O Karriere Bar (Flasketorvert 57; http://www.karrierebar.com/) fica num antigo abatedouro e funciona como café e galeria de arte durante o dia. Nos sábados à noite, vira balada. Com uma bebida: 90 coroas.

Economizar: Alugue uma bike (depósito de 20 coroas) e pedale da Ponte Islands à piscina pública Havnebad. Entrada gratuita. Choveu? Divirta-se com as pinturas da Hirschsprung Collection, que reúne arte dinamarquesa (Stockholmsgade 20; http://www.hirschsprung.dk/). Entrada: 60 coroas.

Valor total: 1.444 coroas dinamarquesas, ou € 194

Veja também:

Dez cidades. Com muito ou com pouco

Paris

Madri

Lisboa

Roma

Londres

Amsterdã

Berlim

Dublin

Praga

POR € 1.000

Dormir: Luxo e algo mais no Hotel 71 Nyhavn (Nyhavn 71; http://www.71nyhavnhotel.com/). Peça um quarto de canto (finais 21 ou 22) na ala nova e curta o visual. Diária: 2.050 coroas dinamarquesas.

Comer: O estrelado chef Thomas Herman trabalha nos restaurantes do Nimb Hotel (Bernstorffsgade 5; http://www.nimb.dk/). Refeição com cinco pratos a 775 coroas, mais outras 775 pelo vinho - bebida alcoólica tem imposto alto e, por isso, algumas taças podem estourar seu orçamento. Para o almoço, cachorro-quente (49 coroas) no Grill Bar, acompanhado por um copo de leite com chocolate orgânico (18 coroas). Total: 1.617 coroas.

Comprar: A Hay House tem peças de design moderno que parecem verdadeiras obras de arte. O vaso de vidro do design Matti Klennel conta com furos de diferentes tamanhos, para segurar uma flor ou um buquê. Custa 849 coroas.

Curtir: Os bartenders do K Bar (Ved Stranden 20; http://www.k-bar.dk/) dão um show ao preparar drinques em copos brilhantes. A bebida da casa é o rissitini, mistura de gim, saquê, licor de lichia e xarope de gengibre. Dois drinques, com nachos para petiscar, por 247 coroas.

Gastar: Curta noites musicais no Copenhagen Concert Hall (20 Emil Holms Kanal; www.dr.dk/koncerthuset/forside.htm). Entrada com direito a petiscos e uma taça de vinho: 669 coroas.

Valor total: 5.432 coroas dinamarquesas (€ 729)