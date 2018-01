Córdoba e Mendoza de uma só vez

Marcos de Paula (por e-mail)

Repleta de construções coloniais, Córdoba tem como destaque a Manzana Jesuítica, conjunto de quatro ruas com edifícios do século 17 - a Igreja da Companhia de Jesus, em forma de crucifixo, fica ao lado. Fora dali, valem a visita a catedral e o bairro Nueva Córdoba, com restaurantes mais descolados. Já em Mendoza, vocês não vão querer escapar das vinícolas. Mais de cem estão abertas a turistas e vocês podem montar um tour com as informações do mendoza.com/wineries.