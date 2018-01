Corpus Christi - 26 a 29 de maio

PIRENÓPOLIS

A 2h30 de Brasília, Pirenópolis é boa pedida para curtir o feriado no centro do País. O carro alugado vai dar mais mobilidade nos deslocamentos (especialmente se quiser dar um pulo em Goiás Velho, terra de Cora Coralina, a 170 quilômetros de Pirenópolis), mas é possível ir de ônibus. A Viação Goianésia tem quatro saídas diárias da rodoviária de Brasília (R$ 24,52).

Tombada pelo Iphan, “Piri”, como é chamada, tem um centro preservado, com casarões do século 18 margeando o Rio das Almas. Cruze e descruze a Ponte de Madeira e visite o Teatro Pirenópolis, de 1899. No feriado de Corpus Christi, a cidade ganha um tapete de serragem colorida por onde passa a procissão ao som dos sinos da Igreja Matriz. Para curtir a natureza e cachoeiras, siga para o Parque Estadual Serra dos Pireneus e para a reserva particular Vargem Grande.

LIMA

São cinco horas de voo e atrações que cabem direitinho no feriado de Corpus Christi. Intensa nos sabores, que nos últimos anos lhe trouxeram merecida fama, a capital peruana exibe sua história na arquitetura hispânica de seu centro histórico e nas relíquias que lotam seus principais museus.

A Plaza de Armas é ponto de partida para desbravar o centro e suas construções dos séculos 17 e 18. Ali estão o Palácio Arcebispal, o Palácio do Governo e a Catedral. No Parque de la Muralla, veja o que resta do antigo muro que cercava a cidade. Visite ainda as catacumbas do Monastério de São Francisco, forradas por 70 mil ossadas.

Vá ao Mercado Central para ver frutas e grãos andinos. E mate a fome em Miraflores, onde estão alguns dos restaurantes que renderam fama à cidade, como o Astrid y Gastón. Entre os museus, veja relíquias pré-colombianas no Museu Larco, os itens do Museu Oro del Peru e a coleção de arte colonial do Pedro de Osma.