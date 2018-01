A delegação e seus convidados, num total de 280 pessoas, ocuparam dois andares do hotel. Os craques do time ficaram no quinto - o goleiro Navas, na suíte 503, e os atacantes Bryan Ruiz e Campbell, na 505 e 508, respectivamente. Camisetas, bonés, canetas, canecas e outros itens foram dados pelos atletas aos funcionários. A direção do hotel recebeu duas camisas e uma bola oficial autografadas - que ficarão expostos como lembrança.

À parte a incrível campanha da seleção, que colaborou com o alto-astral do grupo durante a estada, a identificação também se deu à mesa: arroz e feijão é combinação sagrada para os costa-riquenhos. "Uma das exigências é que não faltasse o gallo pinto, prato típico da Costa Rica (combinação de arroz e feijão fritos com molho especial e acompanhamento de ovos, torradas e banana). Tivemos a preocupação de aprender o prato, pois não poderia faltar em nenhuma refeição", conta o mensageiro Kaique Leandro dos Santos, de 20 anos, que fez amizade com os jogadores e ganhou deles presentes e autógrafos no álbum de figurinhas.

O cardápio tradicional do restaurante do hotel, no entanto, é bem mais elaborado. Inclui massas frescas, pescados e frutos do mar - nas noites de quarta-feira, há ainda uma estação de temaki. Não precisa ser hóspede para frequentá-lo: no Dia dos Pais, haverá um almoço especial, com bebidas não alcoólicas incluídas, por R$ 89 por pessoa. Crianças até 7 anos não pagam.

Como você não está participando de nenhuma competição de alto rendimento, é possível curtir mimos extras, como o bar da piscina. Nos dias quentes, dá para pedir petiscos e drinques sem sair da água.

Até 21 de dezembro, o hotel está com uma promoção: o hóspede entra no sábado, a partir das 10h, e faz check-out às 18h do domingo.

Tarifas: desde R$ 311, para dois, com café da manhã incluído; mendesplaza.com.br