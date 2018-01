Cota de belezas à disposição de quem não quer forçar as pernas Há quem jamais se sinta confortável o suficiente com a própria forma física para encarar nem a mais fácil das trilhas. Sem problemas. Na Ilha da Madeira, a natureza é para todos, inclusive para aqueles sedentários realmente convictos. Por a partir de 25 (R$ 81,75), agências locais organizam passeios de Land Rover ou em microônibus, com duração de um dia inteiro ou metade dele, incluindo lanche. Assim, confortavelmente instalado sobre rodas, o turista pode chegar a lugares tão bonitos quanto as 25 fontes - nome dado por lá às cachoeiras -, no oeste da ilha. Ou ver as famosas casas triangulares construídas com pedra natural e usadas como estábulo ou habitação, na cidade de Santana, no leste. Grutas ao norte e o Curral das Freiras, a vila no fundo de um vale que teria recebido religiosas em fuga quando piratas atacaram Funchal, são outras alternativas de passeios.