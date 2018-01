Côte D'Azur: sem glamour, com arte

SETH SHERWOOD / NICE , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo 26 Agosto 2014 | 02h05

Devemos ter pena de Nice. Eclipsada por suas vizinhas supercharmosas na Riviera, como a aristocrática Mônaco, Cannes e seu tapete vermelho e a transbordante de champanhe Saint-Tropez, a quinta maior cidade da França é frequentemente considerada um destino sem graça, paraíso de aposentados. Entretanto, ela reúne muito de suas vizinhas – sol o ano todo, o Mediterrâneo, a arquitetura belle époque e art déco – com bônus. Um bairro antigo cheio de personalidade, uma cena gastronômica cativante, os melhores museus da Riviera e elegantes espaços ao ar livre. A Place Garibaldi, no centro, depois de reformada, tornou-se uma área de pedestres, enquanto a região do porto, outrora desprovida de atrativos, reúne restaurantes e bares disputados. E, graças à nova Promenade du Paillon, a cidade tem um belo parque público no centro. Cidade para todos os bolsos, Nice esbanja energia e diversidade que superam suas rivais na costa.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SEXTA-FEIRA

Caminhar despreocupadamente pelo bulevar conhecido como Promenade des Anglais equivale a um curso intensivo sobre o estilo de vida da Riviera Francesa. Estendendo-se por quarteirões de edifícios ornamentados do final do século 19 e início do 20, a alameda enfeitada de palmeiras é, ao mesmo tempo, um passeio mediterrâneo e um museu arquitetônico ao ar livre.

Entre os palácios de fachadas imponentes com cores de sorvete, destacam-se o hotel Le Negresco (hotel-negresco-nice.com), uma beldade da belle époque construída em 1912, com seu icônico domo rosado, e o Palais de la Méditerranée (nice.regency.hyatt.com), em cuja fachada neoclássica de 1929 estão representados cavalos alados, ninfas e divindades. O terraço do segundo andar do bar Ark (oesta.do/arknice ) é o lugar perfeito para você se refrescar tomando uma cerveja Pietra da Córsega ( 6) ou uma taça do rosé Crazy Tropez ( 4,50), enquanto aprecia os movimentos do mar e da multidão.

Drinques para temperar

Com paredes verdes cor de selva, frisos elaborados, pisos de madeira de demolição, luz de velas e o colorido das flores, o impecável projeto em estilo urbano do restaurante Jan (restaurantjan.com) é esfuziante. Os pratos do chef sul-africano Jan Hendrik van der Westhuizen mostram-se igualmente empolgantes, graças à adição de bebidas alcoólicas e vinho em uma série de variações gastronômicas criativas.

A salada Waldorf, com fatias de maçã crocantes e pedaços quentes de lagostim, tem vestígios provocantes de champanhe e é acompanhada por uma bala de goma de pastis (bebida à base de anis). Do mesmo modo, fatias de peras em calda de vinho emprestam a suculência dionisíaca do caramelo a um prato de cordeiro em molho cremoso. Enquanto isso, um apimentado bobotie (caçarola de carne moída com ovos, uva passa e uma infinidade de outros ingredientes) é acompanhado por damascos embebidos em conhaque para um toque francês. O jantar para duas pessoas, sem vinho, custa aproximadamente 90.

Devemos ter pena de Nice. Eclipsada por suas vizinhas supercharmosas na Riviera, como a aristocrática Mônaco, Cannes e seu tapete vermelho e a transbordante de champanhe Saint-Tropez, a quinta maior cidade da França é frequentemente considerada um destino sem graça, paraíso de aposentados. Entretanto, ela reúne muito de suas vizinhas - sol o ano todo, o Mediterrâneo, a arquitetura belle époque e art déco - com bônus. Um bairro antigo cheio de personalidade, uma cena gastronômica cativante, os melhores museus da Riviera e elegantes espaços ao ar livre. A Place Garibaldi, no centro, depois de reformada, tornou-se uma área de pedestres, enquanto a região do porto, outrora desprovida de atrativos, reúne restaurantes e bares disputados. E, graças à nova Promenade du Paillon, a cidade tem um belo parque público no centro. Cidade para todos os bolsos, Nice esbanja energia e diversidade que superam suas rivais na costa.

SÁBADO

Manhã azul O cruzeiro das 11 da manhã com a Trans Côte d’Azur (trans-cote-azur.com; A 17,50) é uma janela para as cores do Mediterrâneo. Ao longo de uma hora, o barco sulca as ondas de Nice rumo à histórica aldeia de Villefranche-sur-Mer e ao retiro peninsular de St.-Jean-Cap-Ferrat, presenteando os turistas com um mar azul profundo, bosques verdes, colinas de cor marrom, rochedos cinzentos e areias douradas. No caminho, palacetes da nobreza e de celebridades são apresentados pelo comandante. Será que o rei Faruk do Egito morou realmente na mansão em estilo andaluz? Sem dúvida. Os Rolling Stones se esconderam mesmo por meses num palácio à beira-mar para gravar Exile on Main Street? Sim. E será Elton John passeando pelos gramados do seu castelo no alto da colina? É bem provável. Uma refeição honesta Não se pode acusar o Olive & Artichaut (oliveartichaut.com) de propaganda enganosa. Como sugere o nome, azeitonas e alcachofras, elementos básicos da cozinha provençal, estão nas mesas, no pão e, mais frequentemente, nos pratos deste recém-inaugurado restaurante. Além do risoto com azeitonas e alcachofras com parmesão, você encontrará muita alcachofra (em purê) no filé de bacalhau. As frutas são as protagonistas da sobremesa, do crocante de maçãs à sopa fria de peras brancas. Almoço com três pratos para dois: A 45. Riviera retrô Pelas lojas do centro velho de Nice é impossível não ver sabonetes de lavanda, toalhas de mesa de chintz estampado e outros produtos provençais. Butiques retrô mais originais escondem-se, discretas, ao longo das vielas. O glamour da Riviera da época da princesa Grace de Mônaco permanece vivo na Caprice, onde você pode encontrar um vestido de noite de 1970 de Yves Saint Laurent (A 2.500) e sandálias de tiras prateadas Charles Jourdan dos anos 60 (A 35). Os homens acham roupa de praia na Galerie Motus-Art Picking, que oferece óculos de sol em vários modelos dos anos 60 (A 160). Antes ou depois das compras, curta praia – com estilo – no Hi Beach (hi-beach.net), um dos clubes mais divertidos de Nice. As instalações podem ser usadas por meio dia; aluguel das espreguiçadeiras: A 17. Jantar canalha O nome Les Deux Canailles (foto) – Os Dois Malandros – alude ao chef japonês Tsumoru Takano e ao maître Laurent Inoue, que criaram um lugar aconchegante que é uma amostra da cozinha francesa com sotaque asiático. Elegante, mas informal, tem triunfos como a codorna recheada de foie gras, cogumelos e uva passa, e um carpaccio de dourada picante cujas sementes de gergelim, discos de berinjela marinados e tempurá de cebola evocam a terra do sol nascente. Menu a preço fixo de A 49 e A 79; lesdeuxcanailles.com. Com pique, estique a noite nos bares do centro antigo. O Pure é famoso pelos coquetéis fortes e música soul-electro. E o Apotheka, um clube bunker-chique, por exagerar em tudo: música alta, carta de bebidas extensa, shorts curtos e escrúpulos reduzidos.

DOMINGO