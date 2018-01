Extravagante, repleto de recursos eletrônicos e pirotécnicos, o Creamfields briga com o Outlook, na Croácia, e o Tomorrowland, na Bélgica, pelo posto de mais pulsante festival de música eletrônica da Europa. Nas picapes, DJs de peso, como Chemical Brothers, Armin Van Buuren e Steve Angello. Além das batidas pesadas, para manter a fama o evento conta com estrutura de camping para todos os bolsos, do mais econômico ao mais sofisticado – este inclui atendimento personalizado 24 horas, carregador de celular, chuveiro quente e banheiros exclusivos.

Por estar a 35 quilômetros de Liverpool, contudo, pernoitar na boa infraestrutura hoteleira da cidade – como no adorável Hatters Hostel (desde 23 libras ou R$ 107; hattershostels.com) – pode ser uma saída. Ou então busque uma acomodação mais com a sua cara no visitLiverpool.com. É permitido levar comidas e bebidas ao camping, mas não aos shows. Desde 85 libras (R$ 398); creamfields.com.