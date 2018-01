Cresce a lista das baías mais bonitas do mundo

Para estar neste grupo, não basta ser apenas bonita. É preciso ter importância no país, um porto em atividade e um valioso patrimônio histórico. Cumpridos todos esses requisitos, Cartagena de Índias, na Colômbia, Hue, no Vietnã, e Pemba, em Moçambique, conseguiram entrar, no mês passado, para o seleto clube das baías mais bonitas do mundo. Nunca ouviu falar? Então, conheça agora esse time de enseadas que fazem questão de honrar o título.

A associação The Most Beautiful Bays in the World tem sede em Vannes, na França, e existe há pouco mais de dez anos. A intenção do grupo é eleger os pontos mais bonitos do mundo e, dessa forma, provocar uma reflexão sobre preservação ambiental e promover o turismo sustentável. Atualmente, são 29 baías eleitas, de 23 países, entre elas a brasileira Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina, que recebeu o título em 2003.

AS ESCOLHIDAS

A única representante da América do Sul que se uniu à associação neste ano conta com elementos de sobra para estar na cobiçada lista. Banhada pelo mar turquesa do Caribe, Cartagena de Índias, tem um impecável centro histórico rodeado por muralhas erguidas no século 16. Além de casario antigo e belas pracinhas que serviram de inspiração e de cenário para as fantásticas histórias do Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez.

Do outro lado do mundo, Hue, que também faz sua estreia na lista, não se parece em nada com o Caribe, mas tem atrativos em quantidade. Rica em história, Hue serviu de lar para 7 dos 13 imperadores da dinastia Nguyen (1802-1945). Até hoje há vestígios desse período, como templos magníficos e tumbas reais.

Em Pemba, mais apelo histórico e muita natureza. Ao norte dessa baía há 200 quilômetros de costa com belas praias e o grandioso arquipélago das Quirimbas, com 32 ilhas.

Para ver a lista completa das 29 baías, visite o site da associação: www.world-bays.com. Na página, encontre, também, os próximos eventos que ocorrerão nas praias.