Crianças de férias com o time do coração

Um aviso relevante: os organizadores dos acampamentos até ficam de olho nos possíveis minicraques. Mas o objetivo dos programas não é garimpar talentos. O que significa que, para evitar frustrações, a expectativa da criança (e dos pais) deve ser se divertir, não ser descoberta.

"Não falamos sobre oportunidade de jogar nas categorias de base do clube", diz Rafael Oliveira, gerente da Timão Tur, que organiza o Corinthians Training.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A rivalidade alimentada por torcedores adultos, aliás, nem sempre encontra reflexo nos pequenos. "No meu quarto tinha um santista e um são-paulino, todos convivendo numa boa", conta o corintiano Guilherme Silvino, de 12 anos, que vai pela terceira vez ao camping de seu time.

Para meninas, as opções são os acampamentos do Palmeiras e do São Paulo, os únicos que aceitam as pequenas torcedoras.

Profissionais. Craques que fazem parte da história do clube costumam aparecer para bater papo com a meninada. No caso do Santos Training Camp, os convidados ilustres estão definidos: Coutinho, Edu e Lima. Além disso, professores das categorias de base do Centro de Treinamento Meninos da Vila coordenarão os exercícios. Fundamentos, tática e estratégia fazem parte dos treinos.

Enfermeiro, massagista e fisioterapeuta acompanharão os hóspedes no São Paulo Futebol Camp. O grupo terá até um assessor de imprensa, para postar notícias e fotos diariamente no site do projeto.

Quem participa do Palmeiras Camp, o mais antigo, tem direito a adrenalina extra: há partidas contra times da cidade onde é realizado o acampamento, Águas de Lindoia.