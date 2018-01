Criatividade em pratos (quase sempre) saudáveis

Mesmo sem batata frita, escolhi de propósito um clássico da cozinha americana para inaugurar minha incursão gastronômica pela cidade, que tem cerca de 400 restaurantes e variedade incontestável. Nos dias que se seguiram, não repeti a nacionalidade das refeições.

No clima elegante à meia-luz do Catch, no hotel Casa del Mar (hotelcasadelmar.com) especializado em frutos do mar, garçons trouxeram à mesa o impecável nhoque com lagosta grelhada e molho de tomates (US$ 29). No bistrô Fig (figsantamonica.com), no hotel Fairmont Miramar, a fritada apimentada de ovos com brócolis, aspargos e abacate (US$ 17) criada pelo chef Ray Garcia entregou alta gastronomia no café da manhã.

O ambiente moderninho do mexicano Border Grill (bordergrill.com), decorado com ilustrações dos artistas britânicos Huntley e Muir, abriga clássicos com toque pessoal das chefs Mary Sue Milliken e Susan Feniger. A carne de porco com purê de milho vermelho e couve-de-bruxelas (US$ 21,50), além de deliciosa, teria sido suficiente para dois. Para beber, drinque não alcoólico (orgânico, diz o menu): sucos de laranja e lima com soda. / M.N.