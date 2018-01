Crie a própria peça, como os profissionais

A experiência faz parte da visita turística à La Maison de l'Email ( 9; enamel-house.com), ou Casa do Esmalte de Limoges. Recém-inaugurada, foi criada como um misto de ateliê para artistas, oficina de cursos para quem se interessa pela técnica, espaço de exposições e loja. Aliás, um rápido tour por ali, duas ou três peças observadas de perto, e você vai querer guardar sua plaquinha de metal no bolso para sempre.

Assim como na porcelana, o que se vê na cidade, principalmente ao longo dos últimos cinco anos, é um gigantesco movimento de renovação também quando o assunto é o esmalte. Artistas contemporâneos se libertaram da técnica tradicional. Ou melhor, a reinventaram, variando as plataformas de trabalho. Deixaram de lado as formas artísticas que ganharam fama lá trás, como as imagens sacras, paisagens bucólicas e retratos, para começar a investir no que chamam de ousadias artísticas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O esmalte se tornou, então, material base para criações de obras maiores, modernas, que conversam diretamente com os temas da atualidade. Os jovens artistas foram além, e também testam novos aspectos, aplicando-o em conjunto com outros materiais, como tecido, bambu e mármore. Toda experiência é válida. Exemplo disso é a obra composta de latinhas de sardinhas esmaltadas do artista Laurent Vaury, que ilustra a capa desta edição.

Móveis, luminárias, enfeites decorativos e até as pequeníssimas peças da indústria de joias e bijuterias também passaram a receber as cores, texturas e brilho do esmalte. Exibidas nas vitrines da cidade como verdadeiras obras de destaque, atraem o olhar de qualquer um que por ali passe.

Patrimônio. Para conferir peças tradicionais, aquelas que reinavam absolutas na Idade Média e eram objeto de desejo da nobreza e clero, vale se deter no último andar do Museu de Belas-Artes. O espaço é totalmente dedicado ao esmalte, com uma das mais ricas e completas coleções. São mais de 600 peças vindas dos ateliês de Limoges desde o século 12, entre relicários, vasos, cálices e demais objetos religiosos que acabaram conferindo certa fama internacional ao museu.

Outra opção é simplesmente caminhar pela cidade. Sobretudo no bairro antigo, alguns edifícios históricos exibem detalhes coloridos nas suas fachadas que também são pinturas em esmalte. Às vezes estão em destaque; em outras, porém, são tão discretos que é preciso olhos clínicos para não deixá-los passar despercebidos. / B.T.