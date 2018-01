O Estado de S.Paulo 29 Julho 2014 | 02h05

Os croatas viraram notícia no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, a pouco mais de 1 hora de Salvador - e não foi exatamente por sua performance em campo. Depois de perderem na estreia, por 3 a 1, para o Brasil, o capitão da seleção croata, Srna, o craque do time, Luka Modric, e o zagueiro Dejan Lovren resolveram extravasar a irritação de uma maneira, digamos, livre, leve e solta. Os três foram flagrados por um paparazzo croata tomando banho de piscina como vieram ao mundo. "A piscina do Thalasso Spa estava reservada para a seleção croata, sem qualquer contato com os demais hóspedes", explica o gerente João Eça Pinheiro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da piscina privativa, o Thalasso Spa conta com uma série de tratamentos que relaxam não apenas atletas cansados depois de uma derrota, mas turistas que precisam desestressar dos compromissos do dia a dia. Massagens, tratamentos corporais e faciais estão à disposição.

Mesmo que você não vá ao spa, o resort por si só é um convite ao relaxamento. Localizado em uma área de 250 mil metros quadrados em meio a uma reserva ecológica, conta com oito piscinas, quadras de tênis iluminadas, salão de jogos, base náutica para esportes aquáticos e academia. E, claro, um campo de futebol para treinar seus dribles.

Ao todo, são 287 quartos, que podem ter vista para o mar, acesso gratuito à área de relaxamento do spa e banheira de imersão, de acordo com a categoria escolhida.

Além disso, a região é pródiga em atrativos turísticos, de praias emolduradas por coqueirais ao Castelo Garcia D'Ávila. Sem esquecer do Projeto Tamar, visitado também pelo ex-jogador Davor Suker, presidente da Federação Croata de Futebol. Ali, o cartola batizou uma tartaruga-marinha que foi devolvida ao oceano com o nome de Neymar. Mas, por conta de um atraso de 40 minutos, acabou perdendo a soltura do tubarão Modric, batizado em homenagem ao craque croata que joga pelo Real Madrid.

Em tempo: o trio nudista não se fez notar dentro de campo, mas deixou história no hotel. "O time autografou uma camisa xadrez vermelha e branca e a deixou de presente para o hotel dentro de uma moldura", conta Pinheiro.

Tarifas: desde R$ 995, para dois, com café; tivolihotels.com