Cruzamos a Golden Gate, em São Francisco, para conferir os melhores programas dos dois lados da ponte

SÃO FRANCISCO - Fotogênica sim. Do amanhecer, entrecortada por nuvens baixas da tradicional neblina de São Francisco ao pôr do sol, com o dourado do cair da tarde ornando com sua cor peculiar, a Golden Gate parece estar sempre fazendo pose para os cliques. Mas o ícone da cidade está longe de ser mero cartão-postal. Por ela passam mais de 110 mil carros por dia - quem vai à região do Vale do Napa, uma das principais áreas vinícolas dos Estados Unidos, precisa passar por ela. Com tantos atributos, não é de se estranhar que esteja sendo preparada uma grande festa para celebrar os 75 anos do maior símbolo local.

Os festejos se concentram nos dias 26 e 27 de maio, com shows, exposições e performances ao longo da costa, espalhados em pontos turísticos entre Fort Point e Fisherman’s Wharf. Às 21h30 do dia 27, uma queima de fogos encerra a celebração.

A promessa, contudo, é que haja eventos comemorativos ao longo de todo o ano, com espetáculos espalhados pela cidade (confira a programação no goldengatebridge75.org). Sem esquecer de presentear também a própria aniversariante, que vai ganhar uma nova área de visitantes e tours noturnos. A histórica Round House, usada como apoio para as linhas de trem no início do século 20 (destruída em um incêndio em 2001) e hoje abandonada, deve ser revitalizada.

São Francisco, claro, tem muito mais a exibir além da ponte alaranjada. Em razão das comemorações, decidimos fazer também uma homenagem (do nosso jeito), usando a Golden Gate como ponto central para explorar atrações dentro e fora da cidade.

No pedal. Com alguma disposição, vale a pena alugar uma bicicleta, seja para fazer o clássico passeio a Sausalito, do outro lado da ponte, como para explorar a metrópole. A cidade é bastante receptiva aos ciclistas, com faixas preferenciais e rotas planejadas. E não se assuste com as imensas e cinematográficas ladeiras: há diversas rotas para fugir das ruas mais íngremes. Basta ficar de olho nos mapas ciclísticos, nas placas de rua e, logicamente, pedir dicas na hora de alugar sua magrela. Foi o que fiz.

Mas calma. Se pedalar não é o seu forte, você pode percorrer o mesmo trajeto desta reportagem usando o meio de transporte que lhe for mais conveniente: táxi, ônibus, tênis, bondinho... Afinal, as distâncias entre atrações não são grandes. São Francisco tem apenas 49 milhas quadradas (127 quilômetros quadrados) - é possível ir a pé de Chinatown a Little Italy e, de lá, seguir para Fisherman’s Wharf. Ao mesmo tempo, Chinatown está colada à Union Square, que por sua vez está pertinho da Market Street, no coração da cidade. Use isso a seu favor e explore cada cantinho dela.

Não estranhe, contudo, se ao final você ainda tiver a sensação de que precisa voltar. A razão talvez seja a vocação friendly, amigável de São Francisco: hippie friendly, gay friendly, bike friendly, grafite friendly... É como se, na falta de rótulos que a definissem propriamente, São Francisco tivesse aceitado todos. Camaleônica, com muito orgulho.

Nome foi inspirado em baía turca

Ao contrário do que se pode imaginar, a Golden Gate não foi assim batizada em razão de seu colorido característico, mas por causa da baía sobre a qual ela se ergue. Segundo a versão oficial, em 1846 o engenheiro John C. Fremont achou o local semelhante à baía Chrysoceras, em Istambul - em inglês, Golden Horn (chifre dourado) - e decidiu chamar o estreito de Golden Strait. Inaugurada, em 28 de maio 1937, a Golden Gate levou quatro anos para ser construída. Na época, seus mais de 2.700 metros de comprimento lhe renderam o título de maior ponte suspensa do mundo - hoje, ela é apenas a 9ª colocada. A pintura laranja tem um motivo prático: deixar a ponte visível mesmo nos dias de neblina.

Dicas

- Conheça a história de Walt Disney no divertido Walt Disney Family Museum (disney.go.com). Desenhos, maquetes, objetos e muita interatividade agradam a crianças e adultos.

- Uma das principais atrações do Pier 39 (pier39.com), point turístico repleto de lojas e restaurantes, são os leões marinhos. Eles chegaram ao local, por conta própria, em 1989.

Saiba mais

Passagem aérea: o trecho São Paulo - São Francisco - São Paulo custa a partir de US$ 1.083 na TAM (tam.com.br), US$ 1.152 na Delta (delta.com.br), US$ 1.955 na American (aa.com) e US$ 1.499 na LAN (lan.com). Voos com conexão.

Visto: é obrigatório para brasileiros. No início do mês a taxa para emissão passou de US$ 140 para US$ 160 e o governo americano anunciou a criação de mais dois consulados no País, em Belo Horizonte e Porto Alegre. Além disso, o consulado dos EUA promete mais dois postos para coleta de documentos em São Paulo. As entrevistas são agendadas pelo site visto-eua.com.br

Aplicativos: o escritório de turismo da Califórnia lançou um aplicativo para iPad, com ferramenta para planejamento de viagens - útil especialmente para quem quer desbravar o Estado de carro. A versão para celular deve sair em breve. Para dispositivos Android, o guia da cidade do Trip Advisor é útil para encontrar hotéis e restaurantes em São Francisco

Transporte: a rede de transporte público da cidade é eficiente, com metrô (pequeno) e ônibus. Deixe o tradicional bondinho apenas para um passeio turístico. Site: sfmta.com

