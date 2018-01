Cruzeiro até a África. Existe?

Israel Antunes (por e-mail)

Alguns cruzeiros fazem apenas uma pausa na África ? e sempre na parte norte do continente. O MSC Música sai do Rio, circula pela costa brasileira, faz um pit stop em Casablanca, no Marrocos, para prosseguir rumo à Espanha, Croácia e Itália. O pacote com 19 noites custa a partir de US$ 2.149 (www.msccruzeiros.com.br). Já o Costa Fortuna parte de Santos e pinga pelo litoral nordestino até alcançar Marrocos, Grécia, Croácia e Itália. Com 20 noites, o valor inicial é de US$ 2.459 (www.costacruzeiros.com). Apenas em cruzeiros de volta ao mundo é possível passar pela África do Sul. A Píer 1 já ofereceu o trecho Rio-Cidade do Cabo, mas não há viagem programada para 2011.