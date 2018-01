Cruzeiros em meio à floresta Cruzeiros pelos rios da Amazônia são boas chances de conhecer um pouco do modo de vida daquela parte do País. Os passeios do navio Iberostar Grand Amazon (www.iberostar.com.br; diária desde R$ 660 em cabine dupla) levam a extrair a seiva da seringueira junto com as comunidades de Manacapurú (Rio Solimões) e Jaraqui (Rio Negro), conhecer suas casas e hábitos. Nos pequenos barcos da Amazon Santana (www.amazonsantana.com; desde R$ 1.900 por pessoa, quatro dias), que acomodam de 16 a 24 pessoas, o turista pode visitar a comunidade do Tupé e ali participar de aulas de dança típica ou ir até uma fábrica de farinha - e participar do processo.