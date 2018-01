Cuba entra na rota dos grandes cruzeiros pelo Caribe

A cada nova notícia sobre a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, especula-se sobre como as medidas podem melhorar o turismo na ilha caribenha. Nas duas últimas semanas, duas gigantes da área de cruzeiros anunciaram ter incluído o porto de Havana em suas próximas temporadas. O que sinaliza cada vez mais a tendência do fim, ou pelo menos da ruptura parcial, do embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba, que também impede cidadãos norte-americanos de turistar por lá.

A MSC deslocará seu navio MSC Opera para 16 viagens ao longo da temporada caribenha de cruzeiros, de 22 dezembro deste ano a 5 de abril de 2016. Com capacidade para 2.150 passageiros, a embarcação fará um roteiro de sete noites, partindo de Havana (após duas noites a bordo, no porto) rumo a Montego Bay, na Jamaica, passa por George Town, nas Ilhas Cayman, por Cozumel, no México, e retorna à capital cubana. Os pacotes (sem aéreo) custam a partir de R$ 1.252,58 em cabine interna no site da MSC Cruzeiros.

Já a gigante Carnival deve atracar em maio de 2016 em Havana com o navio MV Adonia, da P&O Cruises. Cabines a partir de US$ 2.990 por pessoa, mas é necessário considerar que se trata de um navio pequeno, com capacidade para 710 passageiros.

Operando em Cuba desde 2014, a canadense Cuba Cruise usa o navio Cristal, da grega Celestyal Cruises durante o inverno no Mar Mediterrâneo. O roteiro dura 7 noites e leva até 1.200 passageiros, passando por Maria La Gorda, Cien Fuegos, Santiago de Cuba e Montego Bay, na Jamaica. No Brasil, o pacote de 9 noites é vendido pela Navigare por US$ 2.025 + taxas, com aéreo.