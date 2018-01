Cuba torna obrigatório seguro viagem

Cuba começou a exigir seguro viagem para autorizar a entrada de turistas no país. A medida foi anunciada em fevereiro pelo governo local e entrou em vigor no sábado. O seguro já é exigido nos países da União Europeia, na Noruega e na Islândia.

Detalhes da decisão, no entanto, não foram divulgados pelas autoridades locais. O Ministério das Relações Exteriores cubano chegou a citar uma lista de coberturas que o seguro deveria incluir, da qual constava até resgate aéreo. A lista parece ter sido esquecida e o governo não divulgou mais detalhes.

Como parâmetro, vale considerar os valores contemplados nas apólices vendidas no Aeroporto de Havana - que o viajante terá de adquirir caso não compre um seguro em seu país de origem - pela Asistur (www.asistur.cu), a seguradora estatal cubana. O pacote básico cobre 10 mil pesos conversíveis (US$ 10.800) em despesas médicas e o mesmo valor para viagens emergenciais de retorno. Custa 2,50 pesos conversíveis (US$ 2,70) por dia.

Viajantes que pretendem participar de competições esportivas ou praticar esportes de aventura, como alpinismo, mergulho e paraquedismo, pagam 2 pesos conversíveis (US$ 2,16) a mais por dia - a mesma regra se aplica a turistas com mais de 70 anos.

Preços. Apesar da recomendação do governo de Cuba de que o viajante compre o seguro em seu país de origem, brasileiros pagam menos se deixarem para adquirir a apólice no desembarque em Havana. Com a Global Travel Assistance (www.segurosgta.com.br), o pacote básico custa US$ 22 e garante cobertura equivalente a US$ 6 mil em assistência médica, por cinco dias (o mesmo período com a empresa cubana custa US$ 13,50). A Travel Ace (www.travelace.com.br) tem pacote mínimo de US$ 35, com validade por cinco dias. A cobertura inclui custos com assistência médica até um limite de US$ 10 mil.

