Cuiabá, um destino quatro em um

A 70 km: Chapada dos Guimarães. Das chapadas brasileiras, esta é a mais próxima de uma capital. No fim de semana, é tomada pelos cuiabanos, que fazem bate-volta para se refrescar nas suas cachoeiras. Para contemplar a paisagem e fazer passeios pelo parque nacional, é melhor ir no meio da semana. Reserve uma das duas suítes da pousada Atmã (atmaresort.com.br).

A 150 km: Bom Jardim (Nobres). As piraputangas e os pacus que povoam as nascentes de Bonito, no Mato Grosso do Sul, também batem ponto em Bom Jardim, um distrito de Nobres, a 50 quilômetros do município. A infraestrutura ainda é incipiente, mas Bom Jardim oferece duas vantagens: fica muito perto da capital (saindo cedinho, é possível voltar no mesmo dia) e não requer roupas de neoprene, devido à temperatura agradável das águas. Para evitar muvuca e correria, vá durante a semana e passe duas noites; faça flutuações no Aquário Encantado e no Rio Salobra e visite a belíssima Cachoeira da Serra Azul. Monte o seu pacote com a Rota das Águas (rotadasaguas.tur.br). Carro alugado é indispensável. A estrada foi asfaltada e não passa por Nobres; saia de Cuiabá em direção à Chapada dos Guimarães e siga as placas para o Lago do Manso.

A 150 km: Pantanal Norte. Na direção oposta à Chapada, em duas horas você chega à mítica Transpantaneira, que corta boa parte do Pantanal Norte. Agências de Cuiabá oferecem passeios de um dia com almoço em estância. O ideal é se hospedar por três noites numa pousada que ofereça todas as experiências pantaneiras, como o Araras Ecolodge (araraslodge.com.br).

