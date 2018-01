Culinária caprichada e bons sonhos: saiba onde comer e onde dormir em São Miguel do Gostoso

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO - São Miguel surpreende pela quantidade de restaurantes de menus caprichados, que vão muito além da famigerada isca de peixe – e a preços justos. Você só vai jantar duas vezes no mesmo lugar se quiser.

Na praia de Maceió, o Madame Chita é boa parada para crepes e caipirinhas saborosos. Já na Pizzaria Quintal (Praia da Xepa, 100), com chão de areia e decoração inspirada, as pizzas têm massa fininha e saladas caprichadas – de sobremesa, não deixe de provar o sorvete de creme com doce de leite argentino.

Para o almoço, uma boa opção é o restaurante da Pousada Mar de Estrelas (Avenida dos Arrecifes, 1.120; prato para duas pessoas a R$ 50, em média). Além das receitas de peixe, tem um pomar de árvores da região, como o cajueiro, o tamarindeiro, o umbuzeiro, entre outros – aproveite para tirar uma soneca na sombra frondosa das árvores. O Tuk Tuk (Avenida dos Arrecifes, s/nº) serve um atum com crosta de gergelim que ficará na sua memória por muito tempo. E o Genesis (Praia da Xepa, 86) tem a decoração tão caprichada quanto seus pratos

Há locais mais simples, mas não menos interessantes, como o Espetinho Farofa’s. Seu pedido virá acompanhado com uma boa porção de macaxeira, vinagrete e farofa. Não deixe de provar a pimenta caseira da casa.

Além dos restaurantes, a feira livre às segundas-feiras é uma ótima oportunidade para conhecer um pouco da rotina da cidade, quando muitos moradores vêm de regiões mais afastadas para vender e comprar produtos ali. Repare no vendedor de ervas medicinais – e em sua excepcional performance para convencer a clientela a adquirir preparados e poções para todos os males.

Hora de dormir. São Miguel do Gostoso está repleto de pousadas, de todos os tipos, tamanhos e preços – são cerca de 60, mas esse número aumenta ano a ano. A Arte do Velejo (84- 9152-4951; 3263-4389, a partir de R$ 170) fica de frente para as dunas da praia de Maceió, com ambiente acolhedor e familiar. O café da manhã deixa saudades – todos os dias, Elenice da Silva, mais conhecida como Pretinha, prepara bolos que chegam à mesa ainda quentes.

Vizinha, a Porto do Trapiá (84-99650-2027; desde R$ 180) tem um belo jardim, atendimento inesquecível, quartos espaçosos com redes e uma piscina elevada, perfeita para curtir o fim de tarde – e assistir ao nascer da lua cheia.