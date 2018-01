Cultura pop: confira 4 dicas para mergulhar na história do Vietnã

l. ‘Árvore de Fumaça'

Premiado no National Book Award, o romance de Denis Johnson, de 2008, narra a história do coronel Skip durante uma operação que busca enlouquecer os vietcongues com tortura psicológica. Mas a ação levará o próprio comandante, um agente duplo, a entrar num labirinto de mentiras e traições. Custa, em média, R$ 77.

2. ‘Bom dia, Vietnã’

Robin Willians levou o Globo de Ouro de 1988 por sua atuação nesta comédia dramática dirigida por Barry Levinson. Ele interpreta um DJ que é recrutado para comandar um programa em uma rádio de Saigon para norte-americanos durante a guerra. Ao agradar os soldados e se tornar popular, enfurece e enche de ciúmes o seu superior.

3. ‘The Unknown Soldier’

A canção da banda The Doors foi lançada em 1968, no contexto da juventude nas ruas contra a Guerra do Vietnã. Criação do lendário Jim Morrison, The Unknown Soldier (O Soldado Desconhecido) faz parte do primeiro álbum, Waiting For The Sun.

4. ‘Apocalipse Now’

De 1979, é o mais clássico dos filmes sobre a Guerra do Vietnã. Dirigido por Francis Ford Coppola e com Marlon Brando no elenco, levou o Oscar. Começa em Saigon e segue ao Camboja. Conta a história de um capitão norte-americano que tem a missão de matar um colega que enlouqueceu comanda um exército na selva.

Saiba mais

Aéreo: na Emirates ( na Emirates ( emirates.com ), SP-Ho Chi Minh-SP desde US$ 1.708 (conexão em Dubai). Pela Turkish ( turkishairlines.com ), desde US$ 1.668 (com conexão em Istambul). Na Qatar ( qatarairways.com ), desde R$ 5.988, conexão em Doha.