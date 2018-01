Cultura pop no horizonte

A paisagem é tão incomum que se fixou profundamente na cultura popular americana. Serviu de locação para a abertura de Sem Destino (Easy Rider, de 1969) e foi escolhido para mostrar Forrest Gump interrompendo sua interminável corrida e voltando para casa. Monument Valley foi inspiração até para os desenhos do Papa-Léguas, nos anos 50. Seus platôs avermelhados já foram capa de disco do Led Zeppelin e cenário de videoclipe do Metallica, de videogames e viraram papel de parede do Windows Vista.

A marca do lugar são o conjunto de pequenas mesetas desgastadas pela erosão, ou "buttes". Monument Valley fica na reserva dos índios navajos e é comum encontrar alguns montados a cavalo ou vestidos com trajes típicos só para satisfação dos turistas. O nascer e o pôr do sol acentuam o vermelho da paisagem e são um privilégio de quem se hospeda no hotel The View (monumentvalleyview.com), que faz justiça ao nome.