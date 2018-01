Curitiba Jardim Botânico jardimbotanicocuritiba.com.br A elegante estrutura metálica que abriga belíssimas espécies da flora e uma fonte fez do local cartão-postal de Curitiba. Inaugurado em 1991 com inspiração nos jardins franceses, estende seu tapete de flores aos visitantes logo na entrada. Não perca o Jardim das Sensações, trilha de 200 metros percorrida de olhos vendados. E guarde um tempinho para as 114 esculturas de Frans Krajcberg, espalhadas pelo parque em exibição permanente. Ópera de Arame (41) 3355-6072 Entre lagos, vegetação típica e cascatas, a Ópera de Arame encanta por sua estrutura tubular e teto transparente. Aberto em 1992, o espaço de eventos mais famoso da capital paranaense recebe todo tipo de espetáculo, do popular ao clássico. E inúmeros visitantes ao longo do dia. Museu Oscar Niemeyer museuoscarniemeyer.org.br O prédio já é uma obra de arte. Também conhecido como “Olho”, por seu formato, o museu, inaugurado em 2002, recebe até 11 de agosto a exposição A Magia de Escher, com os trabalhos de ilusão de ótica do artista holandês M.C. Escher. Todo primeiro domingo do mês a entrada é gratuita. No subsolo fica o Espaço Niemeyer, dedicado ao arquiteto e seus projetos. Parque Tanguá Rua Dr. Bemben, s/n.°, Bairro Pilarzinho