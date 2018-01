Curtindo Chicago adoidado

Nem dá para chamar de coreografia: basta estalar os dedos e mexer mãos, pés, cabeça e quadris no ritmo de “Come on, come on, come on, come on baby now...”. E lá estará você, revivendo de forma contagiante a clássica cena de Curtindo a Vida Adoidado (Ferris Bueller’s Day Off), longa de 1986 que foi sucesso de bilheteria e marcou uma geração.

A história, ou melhor, a dança ao som de Twist and Shout deverá se repetir em Chicago durante o Ferris Fest, evento criado por fãs do filme para celebrar os 30 anos do lançamento – em 11 de junho de 1986. O sucesso dirigido por John Hughes (1950-2009) mostra Matthew Broderick no papel do jovem Ferris Bueller, que mata aula para passear com a namorada, Sloane, e o melhor amigo, Cameron.

O cenário é a cidade de Chicago, onde o diretor viveu e o filme foi gravado. A abertura da festa será em 20 de maio, sexta-feira, com atividades até domingo, dia 22. Ingressos custam de US$ 10 a US$ 300, de eventos individuais aos três dias completos com atividades exclusivas e camiseta personalizada, e já estão à venda no site.

Confira a programação do fim de semana dedicado a Ferris Bueller. E - atenção, alerta de spoiler! - pare de ler agora mesmo caso ainda não tenha visto o filme (onde você estava nos últimos 30 anos?).

Depois de uma imersão nos cenários reais do clássico, duvido que você consiga obedecer à ordem de Ferris no finalzinho do filme, depois dos créditos: “Acabou, vá para casa!”.

PARA COMEÇAR: VEJA O FILME, CLARO

Se você faz parte da pequena parcela da humanidade que foi adolescente durante os anos de 1980 e não viu Curtindo a Vida Adoidado, o festival começa dando a você uma chance. No sábado, 21 de maio, no Teatro John and Nancy Hughes, mantido pela família do diretor John Hughes, o crítico de cinema Richard Roeper comanda uma exibição do longa – que será interessante mesmo para quem sabe de cor as sequências e falas ao longo dos 102 minutos.

Isso porque a exibição será seguida de uma sessão de perguntas e respostas com gente ligada ao filme. Nenhum protagonista prometeu dar as caras, mas estão confirmados Cindy Pickett e Lyman Ward, mãe e pai de Ferris. Segundo os organizadores, outros integrantes do elenco e da equipe estão sendo procurados para participar. Quem sabe o próprio Matthew Broderick, hoje casado com a atriz Sarah Jessica Parker e pai de três filhos?

PARA SE SITUAR: CONHEÇA OS CENÁRIOS REAIS

Dá para compreender a declaração de amor que o diretor John Hughes fez a Chicago só pelo tamanho do roteiro por locais que serviram de cenário ao filme – tanto que a visita às locações levará dois dias, 21 e 22 de maio (é possível participar de apenas um deles).

O passeio começará na casa da família de Cameron Frye. Passará por locais como a Dearborn Street, rua onde ocorre a parada alemã que virou balada ao ar livre durante a emblemática performance de Ferris em Twist and Shout; pelo Instituto de Arte de Chicago (porque Ferris e seus amigos até estavam matando aula, mas aproveitaram para visitar um ótimo museu); pela Willis Tower, pelo estádio de beisebol Wrigley Field, pelas margens do Lago Michigan e outros cenários reais espalhados pela cidade.

PARA FAZER UMA IMERSÃO: VISITE O FAMOSO QUARTO

Que jovem não usa seu próprio quarto para rir, chorar, sofrer e ter ideias (boas ou nem tanto)? Foi essa a faceta de Ferris Bueller que os artistas canadenses Sarah Keenlyside e Joe Clement trouxeram à tona ao recriarem de maneira fiel o quarto do protagonista de Curtindo a Vida Adoidado.

Exposto pela primeira vez em Toronto, o quarto será montado em um hotel no centro de Chicago, ainda a ser definido, especialmente para o Ferris Fest. A visitação estará aberta durante os três dias do evento, com ingressos a US$ 10.

Entre os objetos vistos nas cenas do filme e presentes na reconstrução do quarto, um computador IBM, clássico na época do lançamento. É ou não é uma viagem no tempo?

PARA ENCERRAR: DANCE 'TWIST AND SHOUT'

Cantando e dançando na rua como o próprio Ferris Bueller em uma das cenas mais famosas da década de 1980. É assim que o Ferris Fest propõe que os visitantes terminem o fim de semana dedicado ao ídolo da ficção.

No domingo, 22 de maio, uma parada vai recriar a cena em que o protagonista brilha no meio de uma parada alemã, requebrando ao som de Twist and Shout. A promessa é de que o espetáculo reúna “vários elementos vivos de entretenimento”. Mulheres vestidas como típicas alemãs em um carro alegórico? Apostamos que sim. Ingressos custarão US$ 10.