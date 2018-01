Curtindo férias na Colombia

@nicaandrade2009

Normalmente deixada em segundo plano pelos turistas, a capital merece pelo menos dois dias de sua atenção. Siga o roteiro: Quinta de Bolívar, Museu Botero, Catedral, Plaza del Chorro Quevedo (o Pateo do Colégio de lá). Visite também o Museu do Ouro, reformado em 2008, e o bairro de Macarena, no centro, que está passando por revitalização e atualmente é o mais descolado de Bogotá. Em Cartagena, quem gosta de história deve ficar hospedado no centro antigo, patrimônio da Unesco, cercado por muralhas e tomado por sobrados em estilo espanhol (ah... leia antes a obra de Gabriel García Márquez, muito ambientada na cidade). Não deixe de visitar, por exemplo, o Sofitel Santa Clara, onde foi encontrada a cripta da menina com mais de 20 metros de cabelo (Do Amor e Outros Demônios), e o Portal de los Dulces, imortalizado em Amor nos Tempos do Cólera como Portal de los Escribanos.

O escritor também mantém uma casa na cidade, colada na muralha e no Mar do Caribe. Qualquer morador é capaz de apontá-la para você (não é permitido entrar). Por falar em mar, os grandes resorts ficam fora da muralha, na parte nova da cidade, colados na água.