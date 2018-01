Da Alemanha a Portugal: avião ou trem?

O ideal é sempre tentar resolver todo o trajeto com uma passagem só. Se você tivesse visto isso na hora em que comprou a excursão, poderia ter programado a volta ao Brasil por Portugal, sem precisar retornar à Alemanha - talvez até sem pagar a mais por essa comodidade.

Antes de comprar uma passagem à parte, sempre vale a pena esgotar todas as possibilidades e fazer todas as contas, já que os trajetos extras nunca saem de graça (e a gente quase nunca pensa nisso quando compra uma passagem em oferta que não leva até o destino final).

Da Alemanha a Portugal vai-se de avião. Frankfurt está a quase 2.300 quilômetros do Porto. A viagem mais curta de trem levaria 25 horas, com três baldeações. De avião dá duas horas e quarenta minutos - o tempo de voo entre São Paulo e Maceió.

Das dez noites extras de que você dispõe, sugiro que durma nove em Portugal, mas guarde a última para Frankfurt. Nunca é recomendável fazer conexão entre voos que não sejam vinculados no mesmo bilhete.

Se um voo atrasa, a companhia aérea do voo seguinte não se responsabiliza pelas consequências, e você pode ter que comprar uma nova passagem na hora. Programar um longo intervalo entre os voos diminui o risco, mas acaba com o último dia da sua viagem. Para não se estressar, o melhor é chegar na véspera ao destino de onde parte o seu avião de volta ao Brasil.

Múltiplas cidades. Para tirar melhor proveito de Portugal, compre a ida de Frankfurt ao Porto e a volta de Lisboa a Frankfurt. A Lufthansa e a TAP operam as rotas (use a modalidade "múltiplas cidades" para comprar ida e volta por aeroportos diferentes).

Você pode descolar alguma pechincha caso se sujeite a fazer a rota com escala; dê uma olhada no site kayak.com.br para ver se o sacrifício valerá a pena (pesquise no modo "várias cidades").

A companhia aérea mais barata entre Frankfurt e Portugal é a low cost Ryanair - mas ela só voa ao Porto, saindo do aeroporto secundário de Hahn, a uma hora e meia de ônibus do centro de Frankfurt. A tarifa pode ser baratinha, mas note que o despacho de cada mala pode sair entre 15 e 30.

Três dias no Porto, dois em Coimbra e quatro em Lisboa compõem um belo giro básico de Portugal em 9 dias. Dá para fazer tanto de carro alugado quanto de trem.