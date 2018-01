Da Guerra da Secessão à emoção de um rafting

O tema, claro, é sempre lembrado pelos moradores - não se espante quando um local descrever alguns dos embates como se tivesse presenciado tudo ao vivo. E estará em maior evidência até 2015, data em que serão celebrados os 150 anos do fim do conflito. Repleta de museus, dos memoriais de guerra à interessante coleção dedicada ao poeta Edgar Allan Poe, Richmond tem opções para variados interesses turísticos. Mas não deixe, sob nenhuma justificativa, de visitar o gratuito Virginia Museum of Fine Arts (vmfa.state.va.us). O acervo reúne diversos estilos e períodos da história da arte. De lá, caminhe até a Monument Avenue, no coração do Fan District. O bairro é conhecido pela preservação de suas casas com arquitetura de inspiração vitoriana.

A mesma arquitetura vitoriana e as ruas de pedra dominam o bairro de Shockoe Slip, o centro histórico. Adoráveis lojinhas estão em Carry Town, nove quarteirões conhecidos como "a milha do estilo".

Adeptos de esportes de aventura encontram diversão nas corredeiras do indispensável rafting pelo James River (US$ 64, com a Riverside Outfitters; riversideoutfitters.net). Entre antigas barragens e algumas pontes, a graça é se deixar encantar pelas belas paisagens do rio preservado, que desfilam diante dos olhos nas duas horas de duração do passeio. O lanche é servido em uma das ilhas - na verdade, formações rochosas - que surgem no meio do leito.