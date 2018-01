Dança ao ar livre e de graça Quem está de malas prontas para Buenos Aires pode conferir a terceira edição do Ciudanza, nos dias 13, 14, 19 e 20 deste mês. A proposta do evento é promover a integração de espetáculos de dança contemporânea com a paisagem urbana, a arquitetura da cidade e até mesmo o público. As apresentações são gratuitas e ocorrem ao ar livre nos Parques Avellaneda, no bairro de mesmo nome; Rivadavia, em Caballito; e Micaela Bastidas, em Puerto Madero. Escadas, pontes e bancos se transformam em cenário para as coreografias. O evento integra o circuito Cidades que Dançam, realizado em cidades como Barcelona, Lisboa, Londres e Bolonha. Mais informações no site: www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/ciudanza/.