Daniel e rafting, a cara da paulista Brotas

O Rio Jacaré-Pepira é um dos melhores do Estado para rafting e boia-cross. A melhor época para a se aventurar pela correnteza vai de novembro a abril.

O percurso de rafting com 4h30 de duração custa a partir de R$ 85 por pessoa na Canoar (canoar.com.br). Com crianças, o Hotel Fazenda Primavera da Serra (primaveradaserra.com.br) oferece boa estrutura, passeios de charrete, pescaria e caminhada até a Cachoeira do Martelo, com

55 metros de altura.