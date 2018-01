Das praias de brisa morna à variedade do mercado DURBAN - Os seis quilômetros de praia serão seu destino principal em Durban. Caso seja adepto do surfe, as ondas perfeitas que levam para lá campeonatos internacionais estarão prontamente à sua disposição. Ou aproveite um canto da areia, a brisa morna e a extensa orla renovada, que agora exibe gramados verdinhos, jardins floridos, parques, praças e píers.