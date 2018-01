De alto a baixo, o belo estádio Moses Mabhida Em Durban está um dos mais belos estádios construídos para a Copa de 2010 na África do Sul. E, ao menos ali, a arena de arquitetura peculiar, inspirada na bandeira sul-africana, continua em uso quatro anos após o evento. No Moses Mabhida Stadium (mmstadium.com), o SkyCar leva visitantes ao ponto mais alto da estrutura em menos de dois minutos e oferece vista panorâmica de Durban. O tíquete para adulto custa 55 rands (R$ 12). Também é possível chegar lá a pé. A "caminhada da aventura" é um passeio guiado pela arena com duração de 20 minutos.