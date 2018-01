De área de imigrantes a polo de artesanato

PAULA DE LA CRUZ / SANTIAGO , THE NEW YORK TIMES , O Estado de S.Paulo

Logo o local virou bairro de classe média, habitado por imigrantes italianos e espanhóis, que frequentemente tinham um pequeno comércio em frente às suas casas. Aos poucos, a fábrica Girardi reduziu a mão de obra e muitas famílias se mudaram. Oficinas de móveis e lojas de antiguidades passaram a ocupar os armazéns em meio às casas abandonadas. Nos últimos anos, foi a vez de designers transformarem os espaços em galerias ecléticas - o edifício Girardi, por exemplo, reabrirá em 2013 como centro cultural, e deve atrair outras empresas inovadoras. Alguns negócios de destaque no bairro:

Thala por Isabel Cid

thala.cl

Visitantes desta papelaria artesanal podem aprender o processo de fabricação de papel à mão, desde o tato com a celulose. "Montei oficinas nas próprias calçadas. O processo de trabalho com água e cor é completamente relaxante, e os resultados são bem inesperados", diz Isabel Cid, idealizadora do negócio.

Fuente de Soda Rapa Nui

Esquina da Calle Infante

com Los Jesuitas

A taberna da década de 1940 é como um monumento histórico do bairro. Ali, moradores se reúnem para assistir a jogos de futebol enquanto desfrutam de menus saborosos. Bata um papo com os locais degustando uma típica chorrillana (lombo servido sobre ovos mexidos e batatas fritas) para descobrir mais sobre as festas realizadas em porões secretos do bairro na madrugada.

Casa de Oficios

casadeoficios.cl

Esta oficina, ampla e arejada, se dedica a ensinar tradicionais trabalhos manuais, como encadernação, crochê e confecção de calçados. A casa tem um jardim onde chá e café são normalmente servidos nos intervalos dos cursos.

Bravo!

bravo.io

O design clean marca este estúdio, que segue os passos dos primeiros carpinteiros e restauradores que se instalaram em armazéns vazios nos anos 1970. Foram construídos com madeira local e mobiliados com peças clássicas, como as cadeiras de estilo colonial.