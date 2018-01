De baladas ambiciosas à típica sauna russa

Yolki-Palki

Restaurante que é de rede sem parecer, tem decoração de cabana e serve, da entrada à sobremesa, saborosa comida típica. Você não vai gastar mais de R$ 50 em uma refeição.

Soho Rooms, Imperia Lounge e Krysha Mira são três das baladas mais ambiciosas de Moscou. Prepare-se para ser encarado de alto a baixo pelos seguranças, que dão o veredicto se você pode ou não entrar. Lá dentro, você encontra russos cosmopolitas, que adoram falar inglês, além de belas (e altas) mulheres.

Café Pushkin

cafe-pushkin.ru/en

Com culinária russa e francesa, esta simpática casa fica em um prédio do século 19 e tem uma decoração diferente em cada andar. Refeições completas custam cerca de R$ 120.

Rua Arbat

Reduto de livres-pensadores nos anos 1960, a rua mais famosa de Moscou é hoje uma mescla de lojas de souvenirs com arte e banquinhas ao ar livre. Uma espécie de Avenida Paulista local, palco para eventos divertidos (como a passeata de bolhas de sabão em 1º de abril) e protestos

Bânia

O peculiar bânia russo perde um tanto do sentido quando traduzido simplesmente por "sauna". O principal elemento é a sala de vapores, onde água (com eucalipto, óleo de pinho ou até cerveja) é derramada sobre pedras aquecidas em uma fornalha. É ali que as pessoas ficam de pé e recebem um ramo de bétulas para se se chicotearem (!) levemente. Na luxuosa Sanduny (sanduny.ru), duas horas de cabine privada custa desde R$ 200. Na Kasnopresnenskie (baninapresne.ru), mais simples, de R$ 60 a R$ 70.

Escritores

Aqui também vale o roteiro literário. O museu-casa Tchecov (Rua Kudrinskaia, 6; estação Barrikadnaia) guarda intacto o estúdio onde o dramaturgo viveu de 1886 a 1890. O interior da casa de Gorki (Rua Malaia Nikitskaia, estação Pushkinskaiate) é fantástico e pode-se ver a biblioteca do autor. A casa de inverno do escritor entre 1880 e 1890 é hoje o Museu Tolstoi (Rua Lva Tolstogo, 21, estação Park Kultury; tolstoymuseum.ru).