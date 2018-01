De bar em bar pela vizinha Buenos Aires

Da CI (ci.com.br), o pacote Bue Nights inclui um passe que dá direito a entrada - sem pegar fila - em dez bares e danceterias da cidade. Na lista há desde clube de música eletrônica até uma milonga tipicamente portenha. O programa inclui ainda três noites de hospedagem em albergue, café da manhã, traslados de chegada e partida e city tour. Custa US$ 219 por pessoa, sem a passagem aérea.

Outra opção em Buenos Aires, mais interessante para quem prefere trocar os altos decibéis das pistas pelo clima de bate-papo dos bares, é o Pub Crawl (pubcrawlba.com). O programa existe em várias cidades pelo planeta - Barcelona, Praga, Berlim e até São Paulo - e custa 100 pesos (ou R$ 50). Inclui pizza, cerveja e vinho das 22 às 23 horas no ponto de encontro (indicado no site), um shot em cada um dos três bares visitados e descontos em diversos drinques.

No Brasil, o Trancoso Weekend (trancosowknd.com.br) promete agitar o vilarejo baiano entre os dias 11 e 15 de novembro, com atrações como os DJs Erick Morillo e Edo Krause. Pacotes incluem quatro diárias com café da manhã e ingressos para as festas com bebidas à vontade. Custam desde R$ 900 para mulheres e R$ 1.600 para homens.