De barco, um passeio pelo Sun Moon Lake

Montanhas, praias, cachoeiras e outras paisagens dignas de uma ilha se escondem a quilômetros das grandes (e poluídas) cidades. Quem passa primeiro pelo caos de Taipé quase não acredita na paz do Sun Moon Lake. Ou na beleza das praias de Kenting. É preciso pegar a estrada para descobrir a natureza de Taiwan.

Apesar do território pequeno, a geografia é surpreendente. Planícies, planaltos, dunas, lagos, vulcões. A ilha tem sete parques nacionais com atividades que vão de rafting a pesca.

O Sun Moon Lake, em Nantou, é disparado o destino natural mais famoso de Taiwan e o preferido dos recém-casados. A 750 metros do nível do mar, o lago rodeado por colinas tem o formato de um sol e uma meia-lua. Casinhas de pescadores flutuam nas águas, hotéis brotam em meio à vegetação tropical.

Uma trilha pavimentada de dois quilômetros contorna o lago e leva até o píer de onde partem barcos para as ilhotas. O guia Ting-Fa vai à frente, sem pressa, agarrado a um exemplar do Lonely Planet. "Podem me chamar de Tim".

Pois Tim é um engenheiro de 62 anos que abandonou a profissão para ser voluntário. Pedala mais de 20 quilômetros por dia para estar perto do lago - e dos turistas. "Isso é a minha vida".

Ele fala da hidrelétrica construída ali pelos japoneses e da importância do lugar para abastecer de energia a ilha toda. Pelo caminho, cenas especiais, como um piquenique em família ou uma meditação à beira do lago. Antes de entrar no barco, Tim finalmente folheia o Lonely Planet. Abre um sorriso tímido e mostra, orgulhoso, seu nome nas páginas de Sun Moon Lake. A publicação diz que ele, sim, é um tesouro nacional.

O passeio pelas ilhas do lago dura cerca de duas horas. A primeira parada é para conhecer o templo budista de Shenchang. A última é para o almoço no Hotel Full House. O banquete inclui pratos estilosos com peixes, moluscos e carne de porco. Informações: www.sunmoonlake.gov.tw.

LITORAL

Rumo ao sul da ilha, a estrada revela surpresas a cada curva. A costa de Taiwan é toda recortada, com faixas de areia branquinha, pedras, desfiladeiros. O mar azul emoldura o cenário do começo ao fim.

Na área do Parque Nacional Kenting estão os balneários mais chiques da ilha, com belas praias e grandes hotéis. Se tiver pouco tempo, vá direto para Kending, a praia favorita de moradores e turistas. Para um brasileiro, é curioso ver todos entrando no mar com roupas normais. As crianças jogam bola na areia, enquanto os mais aventureiros encaram o jet ski ou o banana-boat. Site: www.ktnp.gov.tw.

