De bicicleta, um clássico

Pedalar é o jeito mais tradicional de desbravar o trecho entre Venice e Santa Mônica. A vantagem de fazer um tour guiado é que um guia pode levá-lo por cantinhos menos manjados e contar histórias imperceptíveis a olho nu e desavisado. Por outro lado, a desvantagem de seguir um grupo pode ser justamente não escolher onde parar para o melhor clique, tomar um suco ou comer um wrap apetitoso. Alugue a bike com cadeado, assim você fica livre para bisbilhotar lojinhas de souvenir e repor as energias sem estresse. Ah, não se preocupe com bikes sem marcha: o trajeto é praticamente todo plano. Românticos podem se aventurar (ou se equilibrar) em bicicletas tandem, aquelas com dois lugares, e famílias podem alugar triciclos com bancos para os pequenos. A rota mais clássica para pedalar é a Marvin Braude Trail, caminho à beira-mar de 35 quilômetros que leva até Torrance, passando por Venice e Marina Del Rey.

Onde: desde US$ 15 ao dia na SM Bike Rental