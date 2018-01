De bike até a vizinha Sausalito. Ou quase lá

No mapa parece muito fácil. Em meia hora de pedaladas você está na entrada da Golden Gate e em igual tempo já se encontra sentado num dos bares de Sausalito, de frente para a Baía Richardson. Com fôlego, são mais 50 minutos até as árvores gigantes de Muir Woods ou pouco menos até Tiburon, uma graça de cidade.

Mas neste ponto você está apenas no quiosque de aluguel de bicicletas do Pier 39, tremenda obviedade turística em São Francisco. E quem percorre as trilhas com o indicador é o carinha que trabalha no estande, claramente interessado em conseguir mais um cliente.

Não que o passeio seja ruim. Longe disso. O problema é que a contagem de tempo não coincide com a realidade - pelo menos para bikers eventuais. E o carinha se esquece de avisar das pirambeiras no caminho.

O que poderia ser indício de dificuldade - um tíquete para voltar de ferryboat com a magrela, que você só paga se usar - é entregue com tal displicência que fica parecendo coisa para derrotados. Algo que, claro, você não é. Ainda mais quando ainda está no píer, a poucos passos dos leões-marinhos que fazem a alegria das criançadas e dos turistas em geral.

A bicicleta tem 18 marchas e banco razoavelmente confortável. O capacete está disponível sem cobranças adicionais. E lá vai você alegremente - a princípio, no meio dos carros, porque a ciclovia só começa mais à frente. Passa pela boulangerie Boudin e pelo Fisherman?s Warf (com o inevitável cheiro do caranguejo vendido nas banquinhas do mercado).

Com dia claro, a Ilha de Alcatraz estará sempre no horizonte. E logo surge a ciclovia para facilitar tudo. Caminho de mão dupla, bem cuidado, sinalização perfeita. E absolutamente plano. As casinhas vitorianas à beira-mar fazem qualquer um sonhar, enquanto o clássico Palácio das Belas Artes vai parecer fora de propósito nesse ambiente despojado.

Com sorte haverá crianças brincando na areia da Crissy Beach e alguma algazarra no Presidio Park. À esquerda, quase debaixo da Ponte Golden Gate, os surfistas de Fort Point. Sem mais nem menos, a panturrilha vai começar a dar sinais da subida. Aí começa a parte que o carinha do estande não avisou. A troca de marcha parece resolver pouco. A ladeira é contínua, mas não muito pesada. Isso até chegar ao caminho que leva à ponte.

Amador que é amador gasta todo o fôlego na primeira pirambeira, sobe sem fazer zigue-zague ou parar para pensar. Na segunda é preciso tomar água. A terceira vira um tormento. E na quarta só resta admitir a derrota.

A teimosia vai fazer você subir novamente na bike, quase a tempo de ver a Golden Gate de frente. Ou parte dela. Uma hora dá para vislumbrar o topo. Em outra, a base da ponte. Trabalho da neblina constante - dizem que a cor laranja forte foi escolhida para evitar que navios batessem na estrutura em dias nublados.

Mas aí já será o momento de cruzar a ponte em triunfo, parando inúmeras vezes para fotos. Uma delas vai sair quase boa, você vai ver. Basta aproveitar as brechas entre as nuvens.

No fim da ponte, um mirante para admirar São Francisco à direita e Sausalito do outro lado. Não desci até a cidadezinha, para me deliciar em um dos seus restaurantes. Faltou ânimo. Ir até Muir Woods também estava fora de cogitação, depois de quase três horas de trajeto. Mas pelo menos não usei o tíquete da balsa. É nisso que me apego.