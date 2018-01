De boca aberta As "bocas", nas bordas da barreira de corais na divisa com o oceano, são os pontos ideais para mergulho, com visibilidade de 25 metros, segundo Carlos Molina, instrutor da Aquatics Diving Center (adclosroques.com). A mais famosa é Boca de Cote, mas só com o snorkel, em Boca del Medio, vimos barracudas, arraias e formações de corais das mais lúdicas. Antes de chegarmos em Sebastopol (ótimo para kitesurfistas), a surpresa foi Boca de los Bobos: um berçário de pássaros em um mangue cercado de águas transparentes.