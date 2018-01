De carona na notícia

O presidente Lula esteve recentemente em San Salvador para prestigiar a posse de seu colega Mauricio Furnes. É muito raro ouvir falar desse pequeno país centro-americano. Por isso mesmo, para quem curte lugares fora do circuito do turismo de massa, El Salvador é uma tentação. As ondas que quebram em La Libertad, no Pacífico, a meia hora da capital, são cobiçadíssimas (a melhor época vai de junho a outubro). O país tem ruínas maias (entre elas a pirâmide de Tazumal), vulcões, lagos vulcânicos, parques e até um rio de águas quentes, o Caluco. Vai-se do Brasil para lá com conexão em Lima (pela Taca) ou na Cidade do Panamá (pela Copa). As passagens custam a partir de U$ 950.