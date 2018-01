De carro no exterior, com todos os documentos em dia

.

Passaporte, seguro viagem, comprovante de vacinação, cartão de crédito, vouchers e pronto. Está feito o check-list dos documentos indispensáveis para uma viagem ao exterior. Mas se os planos turísticos incluem alugar um carro, a lista ganha um item extra, frequentemente esquecido: a Permissão Internacional para Dirigir (PID).

A boa notícia é que o documento é fácil de ser obtido. Basta levar ao Detran a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, duas cópias preenchidas do requerimento da PID (disponível no site www.detran.sp.gov.br, na opção CNH) e o comprovante de pagamento da taxa, no valor de R$ 174,35, a ser feito em qualquer banco.

A permissão internacional é uma versão da carteira de motorista brasileira, com os dados traduzidos em sete idiomas. E tem a mesma validade. Cerca de cem países aceitam o documento, padronizado na Convenção de Viena, válida desde 1981.

Destinos muito visitados pelos turistas brasileiros assinaram a convenção. Caso de Argentina, Chile, Peru, México, Bolívia, França, Alemanha, África do Sul, Marrocos, Austrália e Nova Zelândia. Mas vários exigem que a PID seja apresentada com a habilitação original, para evitar fraudes.

A respeito dos países que estabelecem normas próprias para autorizar estrangeiros a dirigir, não há como falar em regra geral. E aqui vem a má notícia. Dependendo do destino, você terá de pedir informações na embaixada e até estudar um pouco as leis de trânsito.

Há desde situações como a de Portugal, que aceita a CNH brasileira sem pensar duas vezes, até a proibição completa aos estrangeiros no volante do Japão. Além dos limites de idade impostos por Aruba e Jamaica. Sem falar nas especificidades do Canadá e dos Estados Unidos, cuja legislação de trânsito é estadual. Ou seja, não há uma regra única válida em todo o país. De qualquer forma, as embaixadas são unânimes: ter a PID em mãos sempre ajuda.

VÁ EM FRENTE

Aruba: a CNH brasileira é aceita, desde que o condutor tenha entre 21 e 70 anos

Portugal: a carteira de motorista brasileira vale por três meses, contados a partir da data carimbada no passaporte

Reino Unido: aceita a CNH brasileira por um ano

ATENÇÃO

EUA: a legislação muda em cada Estado. A Embaixada recomenda ter em mãos a PID e a CNH. Mas pode ser que ninguém peça os documentos

Jamaica: além da PID e da CNH, o motorista precisa ter 25 anos ou mais

Suriname: o condutor deve registrar a PID e a CNH brasileira no departamento de polícia local antes de pegar o carro

ALERTA VERMELHO

China: estrangeiros não podem dirigir no país. Ao alugar carro, é indispensável contratar um motorista

Japão: dirigir é proibido para turistas estrangeiros

Canadá: sem a tradução juramentada da CNH, o turista brasileiro corre risco de ser multado. Leve também a PID

Para não andar (nem parar) na contramão

