"De repente, percebi que estava na Califórnia. Ar cálido e próspero soprando entre as palmeiras - ar que se pode beijar"; Jack Kerouac, On The Road

Não dá para viajar pela Califórnia sem pensar em On The Road, de Jack Kerouac. No clássico livro da geração beatnik, Sal Paradise cruza os Estados Unidos, de Nova York a São Francisco – e, mais tarde, segue até o México. As diferenças de nossa viagem com a de Kerouac eram muitas: não íamos de carona, mas num confortável carro alugado; comemos muito bem, em restaurantes com ingredientes frescos e regionais; São Francisco era nosso ponto de partida, e não de chegada. Mas compartilhamos com o escritor o encantamento com a estrada e sua inerente poesia.

Por essa razão, as frases destacadas nesta reportagem foram extraídas de On The Road. De São Francisco a Los Angeles, foram quatro dias de viagem, cerca de 800 quilômetros percorridos e muitas lições aprendidas. Como, por exemplo, entender que planejar é tão importante quanto abrir mão do planejamento para passar mais tempo curtindo o caminho. Acredite: você vai passar mais tempo nele do que imagina.

Para deixar os planos de lado, contudo, é preciso tê-los, então vamos a eles. Prefira ir de São Francisco a Los Angeles, e não no sentido oposto, para estar do mesmo lado dos inúmeros mirantes. E tente não ter pressa: você vai precisar de no mínimo dez dias para poder curtir também as cidades do trajeto.

Dispense o carro na chegada a São Francisco. Você estará cansado da viagem, o balcão das locadoras tem filas enormes com turistas que também vão desbravar a costa californiana e, acredite: ele não será necessário na cidade. Use metrô, táxi, ônibus, Uber (o aplicativo nasceu na Califórnia, é superpopular e vantajoso por lá) e, claro, os tradicionais bondinhos para desbravar a cidade.

Ponto de partida. Apesar de ser famosa pelas ladeiras, São Francisco engloba a lista de cidades bike friendly, com ciclovias e ciclorrotas que vão livrá-lo da maior parte das subidas. Há ao menos um passeio obrigatório sobre duas rodas: o que cruza a Golden Gate rumo a Sausalito.

É possível fazer o tour por conta própria (o caminho é simples e repleto de ciclistas) ou com uma das empresas localizadas na região de Fisherman’s Wharf. Uma delas, a Blazing Saddles, foi criada há 30 anos por uma brasileira, Helena Sears, que pode providenciar um guia fluente em português para o tour, caso avisada com antecedência.

Sausalito é uma graça, repleta de cafés charmosos e sorveterias. Fique atento ao horário da balsa para retornar a São Francisco – e aproveite para conhecer na volta o Pier 39, com lojas espirituosas (como a Leftie’s, só com artigos para canhotos), restaurantes tentadores e a vista para os leões-marinhos que se exibem por ali.

O roteiro básico pela cidade inclui ainda a Lombard Street, a rua mais tortuosa do mundo (que você certamente já viu em algum filme de Hollywood), os restaurantes das vizinhas Little Italy e Chinatown, os murais do Mission, a noite do Castro... Sem falar em um pulinho em Alcatraz, a ilha-presídio que funcionou entre 1934 e 1963 e abrigou presos famosos como Al Capone. Há muito para ver, por isso, reserve ao menos três dias para São Francisco.

No último dia, pegue o carro reservado com antecedência (quem deixa para a última hora paga mais caro). Não adianta sair cedo demais: os nevoeiros pela manhã são comuns, e você perderá muito da paisagem. O ideal é cair na estrada entre 9 e 10 horas da manhã – Jack Kerouac também escreveu sobre as manhãs enevoadas do litoral californiano em outro livro, Big Sur.

É possível pegar a icônica Highway 1 a partir de São Francisco – há quem diga que esse primeiro trecho não tem lá grandes atrativos. Como nosso tempo era limitado, cortamos caminho e seguimos pela 101 até a saída para Monterey, a cerca de 2 horas de distância. É ali que a aventura realmente começa.

Aéreo: de São Paulo a São Francisco, com volta de Los Angeles: R$ 2.669,46 na American; R$ 3.626 na TAM

Carro: dez diárias a partir de US$ 251 na Mobility

Quando ir: teoricamente, o ano todo. No verão, as manhãs têm mais neblina; é a melhor época para curtir praia. O inverno é chuvoso e os ventos inibem a vontade de parar para fotos

Site: visitcalifornia.com

Onde ficar: Em São Francisco, Santa Barbara e Los Angeles nos hospedamos em hotéis da rede Kimpton, funcionais e confortáveis. Em São Francisco, havia bikes para empréstimo e, em Santa Barbara, da piscina tinha-se uma bela vista para a cidade. O atendimento simpático de Los Angeles, além da decoração clean e moderna foram o destaque em Los Angeles