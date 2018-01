De carro pela Inglaterra

Vamos encontrar filho e nora em Londres na época do carnaval e queremos de lá sair por uma semana pela Inglaterra. Que roteiro sugere? (Eduardo, São Paulo)

As melhores viagens de carro pela Europa são aquelas que cobrem distâncias relativamente curtas, percorridas com calma por estradas secundárias, passando por belas paisagens e vilarejos pitorescos. O ideal é criar um itinerário relaxado, que evite o maior inconveniente das viagens de trem, ônibus ou avião: os horários rígidos, sobretudo de manhã cedo. No inverno amanhece tarde – o que é mais um incentivo para uma viagem no modo slow travel.

O roteiro circular a seguir costura alguns destinos que normalmente são visitados em bate-voltas desde Londres, combinados com uma região que foi feita para passear de carro.

No primeiro dia, saiam de Londres direto para o santuário druida de Stonehenge (150 km). É preciso comprar ingressos com hora marcada (sugestão: marquem para o finzinho da manhã) em 365ticketsstonehenge.com. De Stonehenge, passem em Salisbury (15 km) para almoçar e visitar a magnífica catedral. Importante: ao fazer pit stops, não se deve deixar absolutamente nenhuma bagagem à mostra no carro; escondam tudo no porta-malas e, se possível, usem estacionamentos fechados.

De Salisbury sigam a Bath (60 km), para passar duas noites. No dia seguinte, visitem os Banhos Romanos – e, por que não?, agendem uma sessão no Thermae Bath Spa, um spa moderno que revive a tradição termal da cidade. De Bath sigam a Bristol (25 km), a única cidade grande do circuito, que tem uma efervescente cena cultural alternativa. Fiquem uma noite. Façam um tour autoguiado pelos grafites mais famosos de Banksy (tem um roteiro aqui: bit.ly/banksytour); não deixem de passar no St. Nicholas Market.

De Bristol são 70 km a Cheltenham, a capital não oficial das Cotswolds – um rosário de vilarejos fofos que são o playground mais irresistível para viagens de carro na Inglaterra. Passem duas noites. Há dois circuitos principais, ambos de 90 km. No primeiro dia, façam o circuito norte, a Winchcombe, Stanway, Stanton, Broadway, Chipping Campden, Moreton-in-Marsh, Stow-on-the-Wold, Upper e Lower Slaughter. No dia seguinte, o circuito sul leva a Northleach, Burford, Lechland-on-Thames, Fairford, Bibury, Cirencester e Painswick.

Ao deixar Cheltenham, passem em Bampton (50 km), onde a diversão é encontrar as locações de Downton Abbey, a caminho da movimentada Oxford (mais 30 km). Durmam uma noite e depois comparem com a serena Cambridge (130 km). Londres estará 100 km adiante.