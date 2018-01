De chocolate a música e surfe, aulas deliciosas Aulas de todo tipo - lúdicas e animadas, claro - são ótima opção para crianças curiosas. A visita ao minizoológico do hotel ficará ainda mais interessante ao lado da veterinária, que dá detalhes sobre os animais no Unique Garden (uniquegarden.com.br; diária a R$ 1.465, duas pessoas), em Mairiporã. Confecção de chocolates e fantoches são o tema das aulas no Summerville Beach (www.summervilleresort.com.br; diária a R$ 960 para casal), em Porto de Galinhas - o resort terá ainda outras opções de minicursos, como o de mergulho.