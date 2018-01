De comida de boteco a pratos mais elaborados Na Lapa, o esquenta pode ser no Bar do Adão, na Avenida Gomes Freire, com deliciosos pastéis. O boi chique leva carne com gorgonzola, e o atrevido, carne seca com queijo coalho. Não sai de lá sem provar o de brie com damasco. Originalmente do Grajaú, bairro da zona norte, o Bar do Adão hoje tem filiais em todas as regiões da cidade.